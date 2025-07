C è quella di persecuzione nei cruciverba: la soluzione è Mania

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è quella di persecuzione' è 'Mania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANIA

Curiosità e Significato di Mania

Hai risolto il cruciverba con Mania? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Mania.

Perché la soluzione è Mania? La mania è uno stato di eccitazione eccessiva, spesso associato a un'ossessione o a comportamenti compulsivi. Può indicare un'irrefrenabile passione o un disturbo mentale caratterizzato da energia euforia eccessiva. Spesso si parla di mania anche in senso più generale per descrivere una forte fissazione su qualcosa. In ogni caso, rappresenta un'intensa forma di interesse o agitazione.

Come si scrive la soluzione Mania

Se ti sei imbattuto nella definizione "C è quella di persecuzione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

