La soluzione di 9 lettere per la definizione 'C è chi la chiama terza età' è 'Vecchiaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VECCHIAIA

Curiosità e Significato di Vecchiaia

Vuoi sapere di più su Vecchiaia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Vecchiaia.

Perché la soluzione è Vecchiaia? La parola vecchiaia indica il periodo della vita in cui si è anziani, caratterizzato da esperienza e saggezza, ma anche da segni di invecchiamento. Spesso chiamata terza età, rappresenta una fase naturale e importante del ciclo vitale. È un tempo di riflessione, ricordi e, talvolta, di nuove opportunità, che arricchiscono il percorso di ognuno.

Come si scrive la soluzione Vecchiaia

Se "C è chi la chiama terza età" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G S N I U A G N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANGUIGNO" SANGUIGNO

