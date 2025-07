Assomiglia ad un piccolo corvo nei cruciverba: la soluzione è Taccola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Assomiglia ad un piccolo corvo' è 'Taccola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TACCOLA

Curiosità e Significato di Taccola

La parola Taccola è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Taccola.

Perché la soluzione è Taccola? La parola taccola indica il baccello di alcune piante leguminose, come il cece, che si presenta come una piccola capsula simile a un corvo in miniatura. È un termine usato soprattutto in agricoltura e gastronomia per descrivere questa parte del seme. La taccola è quindi un elemento naturale collegato alle piante e ai loro frutti, simbolo di semplicità e rusticità.

Come si scrive la soluzione Taccola

Hai davanti la definizione "Assomiglia ad un piccolo corvo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S A P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PISTA" PISTA

