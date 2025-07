Arte marziale praticata con le mani nude nei cruciverba: la soluzione è Karate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Arte marziale praticata con le mani nude' è 'Karate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KARATE

Curiosità e Significato di Karate

La parola Karate è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Karate.

Perché la soluzione è Karate? Il karate è un'arte marziale giapponese che si pratica principalmente con le mani nude, focalizzata su tecniche di autodifesa, disciplina e rispetto. Questa disciplina combina colpi, calci e movimenti agili, insegnando anche valori come l'autocontrollo e la concentrazione. Con origini antiche, il karate continua ad essere uno sport apprezzato in tutto il mondo per la sua efficacia e il suo spirito di crescita personale.

Come si scrive la soluzione Karate

Se "Arte marziale praticata con le mani nude" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

K Kappa

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

