La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una risposta di chi non vuol rispondere' è 'No Comment'.

NO COMMENT

Curiosità e Significato di No Comment

No Comment.

Perché la soluzione è No Comment? No comment è un'espressione inglese usata quando qualcuno sceglie di non fornire dettagli o opinioni su un argomento, spesso per evitare polemiche o conseguenze. È come dire non voglio commentare, mantenendo un certo riserbo. Questa frase si usa spesso in contesti ufficiali o mediatici, diventando un modo elegante per non entrare nel merito di una questione delicata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la risposta di chi non vuol rispondereLa risposta della SibillaRisposta di dissensoLo paga chi vuol vedereAnche l occhio vuol la sua

Come si scrive la soluzione No Comment

Hai davanti la definizione "Una risposta di chi non vuol rispondere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

O Otranto

C Como

O Otranto

M Milano

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

