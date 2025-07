Una farina grossolana di grano duro nei cruciverba: la soluzione è Semola

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una farina grossolana di grano duro' è 'Semola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMOLA

Curiosità e Significato di Semola

Hai risolto il cruciverba con Semola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Semola.

Perché la soluzione è Semola? La semola è una farina di grano duro, ottenuta dalla lavorazione del chicco macinato in modo grossolano. È molto usata in cucina per preparare pasta, gnocchi e pane, grazie alla sua consistenza e al sapore deciso. La sua lavorazione permette di conservare le caratteristiche nutritive del grano, rendendola un ingrediente fondamentale per piatti tradizionali italiani. È davvero un alleato in cucina per creare ricette genuine e gustose.

Come si scrive la soluzione Semola

La definizione "Una farina grossolana di grano duro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I C G A M I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIAMAICA" GIAMAICA

