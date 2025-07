Un sinonimo di astuzia nei cruciverba: la soluzione è Furbizia

FURBIZIA

Curiosità e Significato di Furbizia

Hai risolto il cruciverba con Furbizia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Furbizia.

Perché la soluzione è Furbizia? La furberia è l’abilità di agire con intelligenza e scaltrezza, spesso in modo astuto e un po’ svelto per ottenere ciò che si desidera. Si tratta di una capacità di muoversi con abilità tra situazioni complicate, sfruttando le opportunità con furbizia. In molti casi, rappresenta una forma di ingegno pratico che permette di conquistare vantaggi senza apparire troppo evidente. È una qualità che, se ben usata, può fare la differenza.

Come si scrive la soluzione Furbizia

Hai davanti la definizione "Un sinonimo di astuzia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

U Udine

R Roma

B Bologna

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I M A G P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIGIAMA" PIGIAMA

