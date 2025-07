Un impermeabile da lupi di mare nei cruciverba: la soluzione è Cerata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un impermeabile da lupi di mare' è 'Cerata'.

CERATA

Curiosità e Significato di Cerata

Vuoi sapere di più su Cerata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cerata.

Perché la soluzione è Cerata? La cerata è un impermeabile tradizionale usato dai marinai, noto per la sua resistenza all'acqua e alle intemperie. Realizzata in materiale cerato o trattato, protegge efficacemente dal vento e dalla pioggia durante le battute di mare. Perfetta per chi naviga o vive in zone umide, rappresenta un simbolo di robustezza e avventura marina. È un capo che unisce funzionalità e stile senza tempo.

Come si scrive la soluzione Cerata

Non riesci a risolvere la definizione "Un impermeabile da lupi di mare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

