La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un canale tra l Atlantico e il Pacifico' è 'Panamà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANAMÀ

Curiosità e Significato di Panamà

La soluzione Panamà di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Panamà per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Panamà? Panamá è un paese dell'America Centrale famoso per il suo canale, che collega l'Oceano Atlantico e il Pacifico. Questa via strategica permette il passaggio di navi tra i due mari, facilitando il commercio mondiale e riducendo drasticamente i tempi di navigazione. Un vero e proprio punto nevralgico per il traffico marittimo globale, simbolo di connettività e progresso.

Come si scrive la soluzione Panamà

Hai trovato la definizione "Un canale tra l Atlantico e il Pacifico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

M Milano

À -

