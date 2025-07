Strumento del disegnatore nei cruciverba: la soluzione è Curvilineo

CURVILINEO

Curiosità e Significato di Curvilineo

Perché la soluzione è Curvilineo? Curvilineo indica qualcosa caratterizzato da linee curve, senza angoli o spigoli netti. È un termine spesso usato nel disegno e nella grafica per descrivere forme fluide e morbide, che seguono una linea sinuosa. Questo strumento permette ai disegnatori di creare tracciati armoniosi e dinamici, fondamentali per esprimere movimento e naturalezza nelle loro opere. Un elemento chiave per chi lavora con la creatività visiva.

Come si scrive la soluzione Curvilineo

C Como

U Udine

R Roma

V Venezia

I Imola

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

O Otranto

