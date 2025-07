Si alza litigando nei cruciverba: la soluzione è Polverone

POLVERONE

Curiosità e Significato di Polverone

La parola Polverone è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Polverone.

Perché la soluzione è Polverone? Polverone indica una situazione di confusione, polemiche o discussioni che spesso servono a distrarre o coprire qualcosa di più importante. Deriva dall'immagine di nuvole di polvere sollevate, che nascondono ciò che c'è sotto. Quando si alza un polverone, si crea un diversivo per non affrontare il problema reale, come nel caso di litigiosità o controversie che sembrano più grandi di quanto siano in realtà.

Come si scrive la soluzione Polverone

Hai davanti la definizione "Si alza litigando" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

L Livorno

V Venezia

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O R O T D N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORNADO" TORNADO

