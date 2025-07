Si agita nella pentola nei cruciverba: la soluzione è Mestolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Si agita nella pentola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si agita nella pentola' è 'Mestolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MESTOLO

Curiosità e Significato di Mestolo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mestolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mestolo.

Perché la soluzione è Mestolo? Il messo è un utensile da cucina usato per mescolare, scuotere o servire cibi liquidi o solidi. Solitamente ha un manico lungo e una parte superiore ampia, perfetta per agitare gli ingredienti nella pentola senza scottarsi. È uno strumento indispensabile in ogni cucina per mescolare e maneggiare piatti con facilità e sicurezza. Un alleato prezioso per preparare deliziose pietanze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chi le suona si agitaLa ragazza che si agita per sostenere la sua squadraSi agita nello shakerSi agita dentro lo shakerLa perde chi si agita

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mestolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Si agita nella pentola"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O E P C M R A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMPERARE" COMPERARE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.