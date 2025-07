Richiede allenamento costante nei cruciverba: la soluzione è Sport

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Richiede allenamento costante' è 'Sport'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPORT

Curiosità e Significato di Sport

La soluzione Sport di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sport per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sport? Lo sport richiede impegno e allenamento costante per migliorare abilità, resistenza e salute. È un'attività fisica che coinvolge competizione, disciplina e passione, contribuendo al benessere mentale e fisico di chi lo pratica. Per ottenere risultati e mantenersi in forma, è fondamentale dedicarsi con costanza. Insomma, fare sport significa impegnarsi regolarmente per raggiungere i propri obiettivi.

Come si scrive la soluzione Sport

Hai davanti la definizione "Richiede allenamento costante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D E P A U A C T A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPO TEULADA" CAPO TEULADA

