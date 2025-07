Pregiato pesce di scoglio dalle spine velenose nei cruciverba: la soluzione è Scorfano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pregiato pesce di scoglio dalle spine velenose' è 'Scorfano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCORFANO

Curiosità e Significato di Scorfano

Non fermarti alla soluzione! Conosci Scorfano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scorfano.

Perché la soluzione è Scorfano? Lo scorfano è un pesce di scoglio molto apprezzato in cucina, noto per il suo aspetto robusto e le spine velenose che proteggono la sua carne pregiata. Questo pesce è amato per il sapore intenso e la consistenza soda, rendendolo una scelta pregiata per piatti raffinati. Con la sua presenza imponente, lo scorfano rappresenta un vero tesoro del mare mediterraneo.

Come si scrive la soluzione Scorfano

Hai trovato la definizione "Pregiato pesce di scoglio dalle spine velenose" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

F Firenze

A Ancona

N Napoli

O Otranto

