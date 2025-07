Ponte autostradale o ferroviario nei cruciverba: la soluzione è Viadotto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ponte autostradale o ferroviario' è 'Viadotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIADOTTO

Curiosità e Significato di Viadotto

La parola Viadotto è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Viadotto.

Perché la soluzione è Viadotto? Un viadotto è una struttura che permette di attraversare un ostacolo, come una valle o un corso d'acqua, collegando due punti su terreni a differente altezza. Può essere utilizzato sia per vie ferroviarie che autostradali, facilitando il passaggio e migliorando le connessioni tra diverse aree. È un elemento fondamentale nelle infrastrutture di trasporto, contribuendo a rendere più efficiente il viaggio.

Come si scrive la soluzione Viadotto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ponte autostradale o ferroviario", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S O I P L O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROLISSO" PROLISSO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici.