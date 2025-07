Pesce serpentiforme d acqua dolce o salmastra nei cruciverba: la soluzione è Anguilla

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesce serpentiforme d acqua dolce o salmastra' è 'Anguilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGUILLA

Curiosità e Significato di Anguilla

La parola Anguilla è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anguilla.

Perché la soluzione è Anguilla? L'anguila è un pesce con forma allungata e serpentiforme, che vive sia in acque dolci che salmastre. È nota per il suo corpo snodato e la capacità di adattarsi a diversi ambienti acquatici. Questa creatura affascinante si trova in molte zone europee e asiatiche, rappresentando un elemento importante degli ecosistemi acquatici. Un vero esempio di adattamento e biodiversità nei nostri corsi d'acqua.

Come si scrive la soluzione Anguilla

Hai davanti la definizione "Pesce serpentiforme d acqua dolce o salmastra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

G Genova

U Udine

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

