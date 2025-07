Parapetti in muratura nei cruciverba: la soluzione è Spallette

Home / Soluzioni Cruciverba / Parapetti in muratura

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Parapetti in muratura' è 'Spallette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPALLETTE

Curiosità e Significato di Spallette

Vuoi sapere di più su Spallette? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Spallette.

Perché la soluzione è Spallette? Le parapetti in muratura sono barriere di sicurezza realizzate con materiali come mattoni o cemento, posizionate spesso su balconi, terrazzi o scale per proteggere da cadute accidentali. La loro robustezza e durabilità le rendono una soluzione classica e affidabile per delimitare e proteggere gli ambienti aperti o di passaggio. Sono un elemento fondamentale per garantire sicurezza e stile negli spazi abitativi e pubblici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Coprono i parapetti delle finestreParapetti a colonnineCosì è detta la muratura senza intonacoRiparo in muratura di vecchie fortificazioniL incertum della muratura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spallette

Hai trovato la definizione "Parapetti in muratura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T E O K A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "KENIOTA" KENIOTA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.