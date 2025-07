Pacifiche e tranquille nei cruciverba: la soluzione è Calme

Home / Soluzioni Cruciverba / Pacifiche e tranquille

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pacifiche e tranquille' è 'Calme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALME

Curiosità e Significato di Calme

Non fermarti alla soluzione! Conosci Calme più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Calme.

Perché la soluzione è Calme? Calme indica uno stato di serenità e tranquillità, privo di agitazione o stress. È usata soprattutto in francese, ma anche in italiano per descrivere momenti di pace interiore o ambienti silenziosi e rilassanti. Un luogo calme invita alla riflessione e al riposo, regalando una sensazione di benessere. In breve, rappresenta tutto ciò che favorisce calma e relax nella vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pacifiche e sereneTranquille posateTranquille calmeFatte tornare tranquilleSerene e tranquille

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Calme

Stai cercando la risposta alla definizione "Pacifiche e tranquille"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N B S O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOSTON" BOSTON

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.