Non mangiano glutine nei cruciverba: la soluzione è Celiaci

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non mangiano glutine' è 'Celiaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CELIACI

Curiosità e Significato di Celiaci

La soluzione Celiaci di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Celiaci per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Celiaci? CELIACI si riferisce alle persone affette da celiachia, una condizione autoimmune in cui l'ingestione di glutine provoca danni all'intestino. Chi è celiaco deve seguire una dieta senza glutine per evitare sintomi e complicazioni. Questo termine identifica quindi chi vive questa condizione e bisogna prestare attenzione alla scelta degli alimenti, rispettando le esigenze di chi non può mangiare glutine.

Come si scrive la soluzione Celiaci

Hai davanti la definizione "Non mangiano glutine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

L Livorno

I Imola

A Ancona

C Como

I Imola

