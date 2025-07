Nome della moda italiana nei cruciverba: la soluzione è Fendi

FENDI

Curiosità e Significato di Fendi

Vuoi sapere di più su Fendi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Fendi.

Perché la soluzione è Fendi? Fendi è una maison italiana di alta moda fondata a Roma nel 1925, famosa per il suo stile elegante e innovativo. Il nome rappresenta l'eccellenza artigianale, il lusso e la creatività che contraddistinguono le sue collezioni di abbigliamento, pelletteria e accessori. Un simbolo di raffinatezza che ha conquistato il mondo della moda, rendendo il nome sinonimo di classe e innovazione.

Come si scrive la soluzione Fendi

Hai davanti la definizione "Nome della moda italiana" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

