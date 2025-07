Nel brahmanesimo e nell induismo indica la discesa di una divinità sulla Terra nei cruciverba: la soluzione è Avatar

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nel brahmanesimo e nell induismo indica la discesa di una divinità sulla Terra' è 'Avatar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVATAR

Curiosità e Significato di Avatar

Perché la soluzione è Avatar? Nel contesto dell'induismo, avatar indica la discesa di una divinità sulla Terra, spesso sotto forma di un essere umano o animale, per proteggere il dharma e ristabilire l’ordine cosmico. È un modo in cui le divinità si manifestano nel mondo materiale per aiutare gli esseri umani. Un esempio famoso è Krishna, considerato un avatar di Vishnu.

Come si scrive la soluzione Avatar

La definizione "Nel brahmanesimo e nell induismo indica la discesa di una divinità sulla Terra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

V Venezia

A Ancona

T Torino

A Ancona

R Roma

