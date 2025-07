Native di Giacarta nei cruciverba: la soluzione è Indonesiane

INDONESIANE

Curiosità e Significato di Indonesiane

Vuoi sapere di più su Indonesiane? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Indonesiane.

Perché la soluzione è Indonesiane? Indonesiane si riferisce alle persone o cose provenienti dall'Indonesia, un vasto Paese dell'Asia sudorientale composto da migliaia di isole. È un termine che celebra la ricca cultura, le tradizioni e la diversità di questa nazione asiatica, famosa per paesaggi tropicali, arti e cucine variate. Un modo per riconoscere e valorizzare l'identità di chi ha radici in questa affascinante terra.

Come si scrive la soluzione Indonesiane

Hai davanti la definizione "Native di Giacarta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A T R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARIM" TARIM

