VERSARE

Curiosità e Significato di Versare

Approfondisci la parola di 7 lettere Versare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Versare? Mettere in un bicchiere significa versare, ossia trasferire un liquido da una bottiglia o recipiente al bicchiere stesso. È un'azione comune nella preparazione di bevande, come acqua, vino o cocktail. La parola versare richiama l'atto di far scorrere il liquido delicatamente e con controllo, rendendo più facile e ordinato il consumo. In breve, è il gesto di spostare un liquido da un contenitore a un altro.

Come si scrive la soluzione Versare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mettere in un bicchiere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

