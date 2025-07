Maureen nel cast del film del 1940 Orgoglio e pregiudizio nei cruciverba: la soluzione è O Sullivan

O SULLIVAN

Curiosità e Significato di O Sullivan

La parola O Sullivan è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: O Sullivan.

Perché la soluzione è O Sullivan? O'Sullivan è un cognome di origine irlandese molto diffuso, spesso associato a persone con radici in Irlanda. La parola richiama tradizioni e storia irlandese, evocando un senso di identità culturale forte. È anche il nome di figure note in vari ambiti, come sport e arte. Insomma, O'Sullivan rappresenta un’eredità familiare e culturale ricca di significato.

Come si scrive la soluzione O Sullivan

La definizione "Maureen nel cast del film del 1940 Orgoglio e pregiudizio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

U Udine

L Livorno

L Livorno

I Imola

V Venezia

A Ancona

N Napoli

