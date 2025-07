Lieve pendenza del terreno nei cruciverba: la soluzione è Declino

DECLINO

Curiosità e Significato di Declino

Perché la soluzione è Declino? Declino indica una pendenza o inclinazione del terreno che scende dolcemente verso un punto più basso. È comune in paesaggi naturali o aree agricole, dove il suolo si inclina formando un dislivello progressivo. Questa caratteristica influisce sul deflusso dell'acqua e sulla stabilità delle strutture. In sintesi, il termine descrive una lieve pendenza del terreno, essenziale per comprendere l'ambiente circostante.

Come si scrive la soluzione Declino

D Domodossola

E Empoli

C Como

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

