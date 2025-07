l Hugo illustre pittore fiammingo del 400 nei cruciverba: la soluzione è Van Der Goes

VAN DER GOES

Curiosità e Significato di Van Der Goes

Perché la soluzione è Van Der Goes? Van der Goes è il nome di un celebre pittore fiammingo del XV secolo, noto per le sue opere ricche di dettagli e uso di colori vivaci. Considerato uno dei maestri del Quattrocento, il suo stile ha influenzato l’arte religiosa e ritrattistica dell’epoca. La sua figura rappresenta l’eccellenza della pittura fiamminga, lasciando un’eredità artistica ancora oggi ammirata in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Van Der Goes

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

G Genova

O Otranto

E Empoli

S Savona

