La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L atteggiamento di uno' è 'Piglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIGLIO

Curiosità e Significato di Piglio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Piglio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Piglio.

Perché la soluzione è Piglio? Piglio indica un atteggiamento di indolenza o pigrizia, quando si è restii a muoversi o ad affrontare impegni. È come essere troppo comodi per agire, lasciando tutto al caso. In parole semplici, rappresenta quella tendenza a rimandare o evitare sforzi, spesso per pigrizia o mancanza di motivazione, e può influenzare negativamente la produttività quotidiana.

Come si scrive la soluzione Piglio

Hai davanti la definizione "L atteggiamento di uno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A I P L S A G I A E R S Mostra soluzione



