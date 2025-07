In preda a sopore nei cruciverba: la soluzione è Assonnato

ASSONNATO

Curiosità e Significato di Assonnato

La soluzione Assonnato di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Assonnato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Assonnato? Assonnato descrive uno stato di lieve sonnolenza o stanchezza, spesso causato da sonno insufficiente o relax. È un termine che indica una sensazione di torpore e desiderio di dormire, tipica quando si è un po' stanchi o in un ambiente tranquillo. In sintesi, rappresenta quel momento in cui si sente il bisogno di riposare, anche senza essere completamente addormentati.

Come si scrive la soluzione Assonnato

Non riesci a risolvere la definizione "In preda a sopore"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L S O U E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUOLE" SUOLE

