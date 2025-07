Il Redding cantante di musica soul nei cruciverba: la soluzione è Otis

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Redding cantante di musica soul' è 'Otis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTIS

Curiosità e Significato di Otis

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Otis, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Otis? Otis è un nome famoso nel mondo della musica soul, associato a Otis Redding, uno dei più grandi cantanti e compositori di questo genere. La sua voce potente e le sue canzoni indimenticabili hanno segnato un'epoca e continuano a influenzare artisti e appassionati. Conosciuto per brani come Sittin' On The Dock of the Bay, Otis Redding rappresenta il cuore autentico del soul.

Come si scrive la soluzione Otis

Non riesci a risolvere la definizione "Il Redding cantante di musica soul"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

T Torino

I Imola

S Savona

