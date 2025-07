Il grande allievo di Galileo nei cruciverba: la soluzione è Torricelli

Home / Soluzioni Cruciverba / Il grande allievo di Galileo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il grande allievo di Galileo' è 'Torricelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORRICELLI

Curiosità e Significato di Torricelli

Non fermarti alla soluzione! Conosci Torricelli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Torricelli.

Perché la soluzione è Torricelli? Torricelli, infatti, è conosciuto come il grande allievo di Galileo: matematico e fisico italiano che ha rivoluzionato lo studio del vuoto e dell'atmosfera. Inventore del barometro, ha contribuito a fondare le basi della moderna meteorologia e scienza sperimentale. La sua eredità è fondamentale per comprendere l'evoluzione della ricerca scientifica, dimostrando come l'apprendimento dai maestri possa aprire nuove strade.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il grande allievo di CimabueGrande città di IsraeleIl più grande fra i feliniOlmi grande registaAllestito con grande spesa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Torricelli

Stai cercando la risposta alla definizione "Il grande allievo di Galileo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

R Roma

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I A G N R O I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIANGOLI" TRIANGOLI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.