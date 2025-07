Il baro ci si sente a casa nei cruciverba: la soluzione è Bisca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il baro ci si sente a casa' è 'Bisca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BISCA

Curiosità e Significato di Bisca

La parola Bisca è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bisca.

Perché la soluzione è Bisca? BISCA è un termine che indica un gioco di carte, ma anche un luogo dove si scommette illegalmente. La frase Il baro ci si sente a casa suggerisce che in questo ambiente il truffatore si sente sicuro e a suo agio, proprio come in una bisca, ovvero un casinò clandestino. Un mondo dove l’inganno diventa parte della routine quotidiana.

Come si scrive la soluzione Bisca

Hai trovato la definizione "Il baro ci si sente a casa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A A I P A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAPAIA" PAPAIA

