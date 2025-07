I medici che curano i problemi della voce nei cruciverba: la soluzione è Foniatri

Home / Soluzioni Cruciverba / I medici che curano i problemi della voce

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I medici che curano i problemi della voce' è 'Foniatri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FONIATRI

Curiosità e Significato di Foniatri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Foniatri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Foniatri.

Perché la soluzione è Foniatri? I foniatri sono medici specializzati nella cura dei disturbi della voce e delle vie respiratorie superiori. Intervengono in caso di raucedine, perdita di tono o problemi di fonazione, aiutando a ripristinare la corretta funzionalità vocale. La loro competenza è fondamentale per cantanti, speaker e chiunque abbia bisogno di mantenere o recuperare una voce sana e performante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Medico specialista dei problemi della voceMedici che curano le persone anzianeCurano senza essere mediciCosì e la voce di chi gridaLo è la voce non chiara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Foniatri

La definizione "I medici che curano i problemi della voce" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L B O I T O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOLLITO" BOLLITO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.