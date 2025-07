I crivelli per il grano nei cruciverba: la soluzione è Vagli

Perché la soluzione è Vagli? Vagli sono strumenti utilizzati in agricoltura per setacciare il grano, separando le parti più leggere o impurità dai chicchi. Sono strutture con maglie di varie dimensioni che facilitano la pulizia e la selezione del raccolto. Utilizzati fin dall’antichità, i vagli sono indispensabili per ottenere un prodotto di qualità. In sostanza, rappresentano l’alleato fondamentale di chi lavora la terra e il grano.

