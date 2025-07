Hanno un lungo stoppino nei cruciverba: la soluzione è Ceri

CERI

Curiosità e Significato di Ceri

Approfondisci la parola di 4 lettere Ceri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ceri? CERI sono oggetti di terracotta o metallo usati nell'antichità come contenitori sacri o recipienti per offerte e rituali religiosi. Il termine deriva dal latino cereus, che significa candela o candelabro, richiamando il loro uso come supporti per le luci o candele. Un dettaglio interessante è il loro lungo stoppino, che aiuta a mantenere la fiamma viva durante le cerimonie.

Come si scrive la soluzione Ceri

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N U I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANURI" ANURI

