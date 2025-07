Fu inventato da Meucci o Graham Bell nei cruciverba: la soluzione è Telefono

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu inventato da Meucci o Graham Bell

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fu inventato da Meucci o Graham Bell' è 'Telefono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELEFONO

Curiosità e Significato di Telefono

La parola Telefono è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Telefono.

Perché la soluzione è Telefono? Il telefono è un dispositivo che permette di comunicare a distanza attraverso segnali elettrici o acustici, rivoluzionando le relazioni umane. Inventato nel XIX secolo, ha reso possibile parlare con qualcuno anche dall'altra parte del mondo, abbattendo le barriere spaziali. È uno strumento fondamentale nella vita quotidiana, lavorativa e sociale, simbolo di connessione e progresso tecnologico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il primo ottico fu inventato a fine 700La prima fu scoperta da Jocelyn BellFu inventato da FranklinRiuscire a cavarsela alla bell e meglioFu detto il Conte Verde

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Telefono

Non riesci a risolvere la definizione "Fu inventato da Meucci o Graham Bell"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

F Firenze

O Otranto

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H R S P E E C I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PESCHERIE" PESCHERIE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.