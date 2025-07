È nota anche come mese sinodico nei cruciverba: la soluzione è Lunazione

LUNAZIONE

Curiosità e Significato di Lunazione

Perché la soluzione è Lunazione? LunaZione, conosciuta anche come mese sinodico, indica il tempo che intercorre tra due stesse fasi lunari, come quella di Luna Nuova o Luna Piena. È un'unità di misura usata in astronomia e calendario per comprendere i cicli lunari. Questa parola ci ricorda il legame tra la Luna e il nostro modo di segnare il tempo, un ciclo naturale che influenza molte tradizioni e pratiche culturali.

Come si scrive la soluzione Lunazione

Se "È nota anche come mese sinodico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

U Udine

N Napoli

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

