NUMERO

Curiosità e Significato di Numero

Perché la soluzione è Numero? Numero indica il codice o la sequenza di cifre da digitare per chiamare un servizio, una linea telefonica o partecipare a un programma in diretta TV. Quando si parla di in sovraimpressione, si fa riferimento a un numero mostrato sullo schermo durante una trasmissione, invitando gli spettatori a chiamare. È uno strumento semplice e immediato per interagire con il pubblico.

Come si scrive la soluzione Numero

Se ti sei imbattuto nella definizione "È in sovraimpressione per chiamare in diretta TV", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

U Udine

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

