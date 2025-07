È contagioso ma non epidemico nei cruciverba: la soluzione è Sbadiglio

SBADIGLIO

Curiosità e Significato di Sbadiglio

La parola Sbadiglio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sbadiglio.

Perché la soluzione è Sbadiglio? Il termine sbadiglio indica il gesto di aprire la bocca e inspirare profondamente, spesso involontariamente, quando si è stanchi o annoiati. È contagioso, perché spesso ci viene da sbadigliare anche ascoltando qualcun altro, ma non si diffonde come un'epidemia. Un segnale universale di sonnolenza o relax, che ci accompagna in momenti di stanchezza quotidiana.

Come si scrive la soluzione Sbadiglio

Non riesci a risolvere la definizione "È contagioso ma non epidemico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

