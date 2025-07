Diurna nell antica Roma nei cruciverba: la soluzione è Acta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diurna nell antica Roma' è 'Acta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACTA

Curiosità e Significato di Acta

Perché la soluzione è Acta? Acta nell'antica Roma indica i documenti ufficiali e le cronache quotidiane delle attività pubbliche, come riunioni, decisioni di governo e avvenimenti di giornata. Funzionava come un diario ufficiale, trasmettendo informazioni importanti alla cittadinanza. Un modo per restare aggiornati su ciò che accadeva nella vita pubblica romana, proprio come una sorta di giornale dell’epoca.

Come si scrive la soluzione Acta

La definizione "Diurna nell antica Roma" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T A I C Mostra soluzione



