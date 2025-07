Confuso con il calamaro nei cruciverba: la soluzione è Totano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Confuso con il calamaro' è 'Totano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOTANO

Curiosità e Significato di Totano

La parola Totano è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Totano.

Perché la soluzione è Totano? Totano è un termine italiano che indica un tipo di calamaro di dimensioni medio-piccole, molto apprezzato in cucina per la sua carne tenera e saporita. È spesso utilizzato in piatti come fritti, zuppe o insalate di mare. Il nome richiama il suo aspetto caratteristico e la sua presenza nei mari italiani, rendendolo un ingrediente versatile e molto amato dagli appassionati di cucina di mare.

Come si scrive la soluzione Totano

Hai trovato la definizione "Confuso con il calamaro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

O Otranto

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

