Ciondoli portafortuna nei cruciverba: la soluzione è Corni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ciondoli portafortuna' è 'Corni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORNI

Curiosità e Significato di Corni

La soluzione Corni di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Corni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Corni? I ciondoli portafortuna sono piccoli amuleti indossati per attirare buona sorte e protezione. La parola CORNI si riferisce a simboli di corno, spesso realizzati in metallo o ceramica, considerati talismani contro il malocchio e le energie negative. Questi amuleti sono un'antica tradizione popolare diffusa in molte culture, portando con sé un messaggio di speranza e protezione quotidiana.

Come si scrive la soluzione Corni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ciondoli portafortuna", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

