La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ce ne sono un miliardo in un metro' è 'Nanometri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NANOMETRI

Curiosità e Significato di Nanometri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nanometri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nanometri.

Perché la soluzione è Nanometri? Un nanometro è un'unità di misura della lunghezza, pari a un miliardesimo di metro. È così piccola che si usa per descrivere le dimensioni di atomi e molecole, fondamentali nel mondo della nanotecnologia. Immagina un nanometro come il diametro di alcuni atomi: un'unità che apre le porte a innovazioni e scoperte scientifiche sorprendenti.

Come si scrive la soluzione Nanometri

Hai davanti la definizione "Ce ne sono un miliardo in un metro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

A Ancona

N Napoli

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

