Bell e spacciata nei cruciverba: la soluzione è Fritta

Home / Soluzioni Cruciverba / Bell e spacciata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bell e spacciata' è 'Fritta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRITTA

Curiosità e Significato di Fritta

Approfondisci la parola di 6 lettere Fritta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fritta? Bell e spacciata è un'espressione popolare italiana che indica qualcuno o qualcosa ormai senza speranza o troppo compromesso per essere salvato. La soluzione fritta gioca sul doppio senso: una cosa 'fritta' è cotta, bruciata o rovinata, ma anche gustosa e invitante. In questo caso, si suggerisce che, in certe situazioni, meglio lasciar perdere e godersi qualcosa di semplice e sfizioso come una buona frittura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riuscire a cavarsela alla bell e meglioSistemare alla bell e meglioContestò a Bell la sua invenzioneAlla bell è meglioContese a Bell l invenzione del telefono

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fritta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Bell e spacciata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A I A A N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMANITA" AMANITA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.