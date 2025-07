Andare a Parigi nei cruciverba: la soluzione è Aller

Home / Soluzioni Cruciverba / Andare a Parigi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Andare a Parigi' è 'Aller'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLER

Curiosità e Significato di Aller

Non fermarti alla soluzione! Conosci Aller più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Aller.

Perché la soluzione è Aller? Aller è un verbo francese che significa andare. Si usa per esprimere l'azione di muoversi da un luogo all’altro, e si coniuga come un normale verbo del primo gruppo. È fondamentale per parlare di spostamenti, programmi e desideri di viaggio, come andare a Parigi. Conoscere questa parola permette di esprimersi facilmente in francese, rendendo più semplice comunicare in situazioni quotidiane o turistiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Andare nel pozzoAndare all attacco sul mareLa France che decolla da Parigide Triomphe a Parigide Triomphe imponente monumento di Parigi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aller

Stai cercando la risposta alla definizione "Andare a Parigi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A V A R A C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VARCATA" VARCATA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.