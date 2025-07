Universitario prossimo alla fine del percorso nei cruciverba: la soluzione è Laureando

LAUREANDO

Curiosità e Significato di Laureando

Perché la soluzione è Laureando? Laurendo indica uno studente che sta per completare il percorso universitario, cioè vicino alla laurea. È il momento in cui si vede la fine del cammino accademico, con esami quasi conclusi e la tesi da discutere. Questo termine cattura l’emozione di chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro o a proseguire con studi superiori. Insomma, è il simbolo di un traguardo importante in vista!

Come si scrive la soluzione Laureando

L Livorno

A Ancona

U Udine

R Roma

E Empoli

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

