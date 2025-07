Un passo letterario nei cruciverba: la soluzione è Brano

BRANO

Curiosità e Significato di Brano

La soluzione Brano di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Brano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Brano? Brano è un termine che indica una porzione di un testo scritto o una parte di una composizione musicale. Può riferirsi a un estratto di un libro, un capitolo, o a un brano musicale come una canzone. È un modo semplice per indicare un segmento di un’opera più ampia, spesso utilizzato nel mondo della letteratura e della musica per identificare una singola parte significativa.

Come si scrive la soluzione Brano

Hai davanti la definizione "Un passo letterario" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

