TASTONI

Curiosità e Significato di Tastoni

Perché la soluzione è Tastoni? TASTONI sono i pulsanti di un apparecchio o di un dispositivo, spesso nascosti o poco visibili, che si premono al buio per attivare funzioni o accendere qualcosa. L’espressione un modo di procedere al buio richiama l’idea di agire senza vedere, affidandosi ai tasti. In sostanza, i tastoni permettono di controllare o accedere a qualcosa anche senza una visuale diretta.

Come si scrive la soluzione Tastoni

T Torino

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

