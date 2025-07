Sostiene i frutti nei cruciverba: la soluzione è Ramo

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostiene i frutti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sostiene i frutti' è 'Ramo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAMO

Curiosità e Significato di Ramo

La parola Ramo è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ramo.

Perché la soluzione è Ramo? Sostiene i frutti si riferisce a ciò che mantiene e sostiene i frutti di un albero, permettendo loro di crescere e maturare. La parola è ramo: infatti, il ramo si estende dall'albero e sostiene le gemme, i fiori e infine i frutti, fungendo da collegamento tra tronco e produzione. È una parte essenziale per la vita e lo sviluppo della pianta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Frutti simili alle amareneLo sono i frutti in scatolaSostiene l accusaSostiene romanzo di Antonio Tabucchi 1994Frutti conici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ramo

Hai davanti la definizione "Sostiene i frutti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S E O N I C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARSENICO" ARSENICO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.