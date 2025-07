Si lanciavano in faccia nelle comiche nei cruciverba: la soluzione è Torte

TORTE

Curiosità e Significato di Torte

La parola Torte è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Torte.

Perché la soluzione è Torte? Il termine torte si riferisce a dolci preparati con vari ingredienti, spesso farina, zucchero e uova, cotti in forno. Nelle commedie, le torte sono spesso protagoniste di gag divertenti, come le classiche lotte di torte tra personaggi, dove vengono lanciate in faccia per creare comicità. Insomma, le torte sono simbolo di gioia, festa e, a volte, scherzi esilaranti.

Come si scrive la soluzione Torte

Se "Si lanciavano in faccia nelle comiche" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

