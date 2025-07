Si inastavano sui fucili nei cruciverba: la soluzione è Baionette

BAIONETTE

Curiosità e Significato di Baionette

Perché la soluzione è Baionette? Le baionette sono armi da taglio che si fissano all’estremità dei fucili, usate storicamente nelle battaglie per l’assalto ravvicinato. Si tratta di lame affilate progettate per essere impugnate come armi da corpo a corpo, spesso infilate nella canna del fucile. Oggi il termine richiama anche simbolicamente l’idea di difesa o attacco diretto, come suggerito dal gioco di parole con si inastavano sui fucili.

Come si scrive la soluzione Baionette

B Bologna

A Ancona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

